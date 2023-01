Die unbekannten Folgen von Corona: Zunahme von Depressionen

Mit welchen Spätfolgen Menschen, die von Corona genesen sind, rechnen müssen, ist noch unklar. Eine Studie deutet nun darauf hin, dass Betroffene auch mit psychischen Folgen rechnen müssen.



Derzeit gelten laut Robert-Koch-Institut über 2,6 Millionen Corona-Infizierte als genesen. Doch sind sie wirklich gesund? Viele Menschen, die an Corona erkrankt sind, leiden nach der Infektion an (Spät-)Folgen. Das Tückische daran: Diese Folgen treten scheinbar unabhängig von Alter der Person, Schwere der Erkrankung und oft erst Monate nach der Infektion auf.



Dabei ist die Rede nicht nur von körperlichen Beschwerden. Wie eine britische Studie kürzlich zeigte, sind Angststörungen und Depressionen nach einer Corona-Infektion keine Seltenheit. Eine Zunahme beobachtete auch Gudrun Mehring, Heilpraktikerin für Psychotherapie in Bayerbach im Landkreis Rottal-Inn. Im PNP-Gespräch berichtet sie aus ihrer Praxis.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?