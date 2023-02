Die Streikwelle der IG Metall rollt weiter: Hier wird am Mittwoch gestreikt

Beschäftige in 39 bayerischen Betrieben sind am Mittwoch wieder zu Warnstreiks aufgerufen worden. −Symbolbild: Matthias Bein/dpa

Auch für den Mittwoch hat die IG Metall zu einer massiven Warnstreikwelle aufgerufen. Laut Mitteilung der Gewerkschaft sind die Beschäftigten in 39 Betrieben in sechs Regierungsbezirken zu Warnstreiks aufgerufen – auch in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz.









Die größte Warnstreik-Kundgebung wird demnach in München mit MAN Truck & Bus, MTU und fünf weiteren Betrieben stattfinden. Regionale Schwerpunkte liegen IG Metall zufolge aber auch in der Oberpfalz. Gemeinsame Großkundgebungen jeweils mehrerer Betriebe gibt es in Bad Neustadt, Würzburg, Nabburg und Dillingen. Zu den bestreikten Betrieben gehören Siemens, Continental, Osram, EME Valeo, Brose oder Kennametal.



Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: „Die Beschäftigten sind geplagt von Geldsorgen und erleben jetzt, wie die Arbeitgeber diese Tarifrunde blockieren und in die Länge ziehen. Unsere Leute sind zurecht stinksauer. Wenn die Arbeitgeber bis jetzt nicht verstanden haben, wozu die Beschäftigten bereit und in der Lage sind, dann ist ihnen nicht mehr zu helfen.“



48.000 Streikende waren es am Dienstag



Alleine am Dienstag haben sich laut Gewerkschaft 48.000 Beschäftigte an den bayernweiten Warnstreiks beteiligt. Der Arbeitgeberverband vbm hatte in der vierten Tarifverhandlung immer noch keine Prozentzahl für eine Entgelterhöhung angeboten. Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie 8 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.



Hier wird in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz gestreikt:



Oberbayern

- München: MAN Truck & Bus, MTU, Krauss Maffei, Krauss Maffei Wegmann, Siemens Mobility, Ruag, Diehl Aviation (gemeinsame Kundgebung, 10 Uhr, Werk Dachauer Straße 667)

- Traunreut: Siteco (Kundgebung, 14.30 Uhr, Haupteingangstor (Doppeldrehkreuz), Georg-Simon-Ohm Str. 50)

- Ingolstadt: EME



Oberpfalz

- Tirschenreuth: Hamm (alle Schichten, Autokorso 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, Hammstr. 1)

- Weiherhammer: BHS (Kundgebung, 13.30 Uhr, Paul-Engel-Str. 1)

- Nabburg: emz Hanauer, Kennametal Prod., Kennametal FM (alle Schichten, gemeinsamer Demozug und Kundgebung, Demozug 12.45 Uhr ab Parkplatz Pearls, Schlörstr. 1a, Kundgebung 13.30 Uhr, Nordgauhalle)

- Regensburg: Continental (Nachtschicht, 5 Uhr, Siemensstraße 12)

- Regensburg: ams-Osram (Nachtschicht, 5 Uhr) – in Regensburg

PLeystein: Leistritz (alle Schichten)



Niederbayern

- Hengersberg: Edscha

- Salzweg: Electrovac

- Ruhstorf: Rolls Royce







Unterfranken

- Bad Neustadt: Siemens, Preh, Valeo, BSH, Gardner Denver, PIA, PrehKeyTec, (Demozüge ab Preh um 10.45 Uhr und ab Siemens Industriestr. Ab 10.30 Uhr, Kundgebung 11.00 Uhr, Marktplatz) – in Bad Neustadt

- Würzburg: Brose, Koenig & Bauer, Konecranes Noell (Großkundgebung, 10.00 Uhr, QR-Code-Platz / Eichhornstraße) – in Würzburg

Bessenbach-Keilberg: SAF-HOLLAND

- Dorfprozelten: Magna Mirrors



Schwaben

- Dillignen: BSH Hausgeräte, Same Deutz Fahr, Röhm, LMV (Demozug und gemeinsame Kundgebung, Demozug 9.30 Uhr ab BSH, Kundgebung 10.00 Uhr, Königsstr. / Rathaus)

- Kempten: Liebherr Verzahntechnik (Kundgebung, 8 Uhr, Parkplatz Kaufbeurer Str. 414)



Oberfranken

- Ebermannstadt: Kennametal, Borg Warner (Muggendorf) (Aktion, 12:00 Uhr, Stadion TSV Ebermannstadt)

− red