Die Landtagswahlen zum Nachlesen: Ergebnisse und Stimmen

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen, r.) −Foto: dpa

Die Grünen ind Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz heißen die Sieger bei den ersten Landtagswahlen in diesem Jahr. Die CDU schneidet in beiden Ländern historisch schlecht ab.



Die Grünen sind der klare Sieger der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Sie erzielten am Sonntag ihr bislang bestes Ergebnis in dem Land. Der bisherige Koalitionspartner CDU schnitt so schlecht ab wie dort nie zuvor.









In Rheinland-Pfalz hat die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Landtagswahl am Sonntag klar gewonnen. Die CDU stürzte dagegen wohl auf ihr bisher schlechtestes Ergebnis im Land ab.



Alle Entwicklungen, Stimmen und Ergebnisse im Liveblog.