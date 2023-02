Die Angst vor dem "Blackout": Schwere Störung im Stromnetz

Was am 8. Januar passiert ist, hätte auch ganz anders ausgehen können. An diesem besagten Freitag vor eineinhalb Wochen sackt der Frequenzbereich im europäischen Stromnetz ab.



Innerhalb von Sekunden fällt er von 50,027 auf 49,742 Hertz ab. Was nicht besonders dramatisch klingt, ist die schwerste Störung dieser Art seit 2006. Nur das schnelle Eingreifen der Netzbetreiber kann einen totalen "Blackout" verhindern.



Kurzerhand wird die gesamte Region Süd-Ost-Europa vom Netz getrennt. In Frankreich und Italien müssen Großabnehmer aus der Industrie für 40 Minuten ihren Stromverbrauch drosseln. Österreichische Kraftwerke müssen kurzfristig zugeschaltet werden. Nach knapp eineinhalb Stunden ist der Spuk vorüber, der Normalbetrieb wiederhergestellt.

