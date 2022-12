DHL-Päckchen am Leichenhaus abgelegt - mit Folgen für den Fahrer

Christiane Fiebig zeigt die Stelle, an der sie ihr Päckchen gefunden hat. −Foto: Schmid

Das Gebäude war zwar "belegt" – ein Päckchen entgegennehmen konnte aber niemand. Trotzdem landete eine dringend erwartete Sendung per DHL Express in Oberroning, das ist ein kleiner Ortsteil von Rottenburg im Landkreis Landshut, vor dem Leichenhaus auf dem Friedhof.

Genauer: Auf einer Gießkanne, die vor der Aussegnungshalle stand, in der ein Verstorbener aufgebahrt war. Das hört sich ulkig an, komisch findet das die Empfängerin des Päckchens, Christiane Fiebig, die unweit des Friedhofs wohnt, allerdings nicht. "Ich bin stocksauer und überlege mir, Anzeige zu erstatten". Bei der DHL hat sie sich deshalb beschwert. "Auf alle Fälle muss doch sichergestellt sein, dass mein Päckchen nicht einfach auf dem Friedhof landet, wo es jeder mitnehmen kann", sagt sie. Vor allem aber will sie wissen, wer dieser "Fieberg" sein soll, den es in Oberroning, wo jeder jeden kennt, gar nicht gibt. Ihr Verdacht: Der Bote hat den Empfang einfach selbst quittiert und das Päckchen auf dem Friedhof abgelegt.

Auf Anfrage bestätigte die DHL die Vorwürfe. "Es hat die Konsequenz, dass dieser Mann nicht mehr für uns arbeitet", so Sprecher Erwin Nier.

Mehr dazu lesen Sie kostenlos auf PNP Plus und in der Donnerstagsausgabe der Passauer Neuen Presse (Online-Kiosk).