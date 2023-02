Debatte um Untergrenze bei Intensivpflege

Während die Intensivstationen wegen Corona-Patienten wieder volllaufen, gibt es immer weniger ausgebildetes Pflegepersonal, das die Kranken versorgen kann.









Pflegepersonaluntergrenzen verhindern oft, dass Kliniken mehr Patienten aufnehmen dürfen. Darum hatte der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter, die Aussetzung der betreffenden Verordnung gefordert (wir berichteten). Die Krankenhäuser der Region sind bei diesem Vorschlag allerdings geteilter Meinungen, wie eine Umfrage der PNP zeigt. Kritik kommt von der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB).



Der Druck auf das Klinik-System sei "durch die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen, die zur Entlastung der Pflegekräfte gut gemeint sind, aber Zeit benötigt, zum 1. Januar 2020 massiv erhöht" worden, erklärt Bernreiter in einer Pressemeldung. "Nach dem Bundesgesetz wurde selbst heuer zum 1. Februar 2021 der Schlüssel nochmals gesenkt." Seither gelte, dass in der Tagschicht zwei Patienten auf eine Pflegekraft kommen müssen. "Allein dies führt zu einer spürbaren Reduzierung der betreibbaren Intensivbetten."