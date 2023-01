Das denken unsere Leser zu den neuen Lockdown-Beschlüssen

Von einem Tag auf den anderen ist wieder alles anders: Die von der Bundesregierung in einer Marathon-Sitzung verordnete Osterruhe wurde am Mittwoch nach massiver Kritik wieder gekippt.



Zahlreiche Kritikpunkte an den Lockdown-Entscheidungen rund um die Osterfeiertage äußerten auch die PNP-Leser. Die vielen Zuschriften, die die Redaktion in den vergangenen zwei Tagen erreicht haben, und das darin geäußerte Unverständnis der Bürgerinnen und Bürger, sind wohl ein Beleg dafür, warum Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Mittwoch wieder zurückgerudert sind.



Eine Auswahl der Zuschriften veröffentlichen wir in unserem Leserbrief-Spezial. "Planlos" und "ratlos" findet dabei etwa ein Leser die Geschehnisse, "nichts ist geschehen", fasst ein anderer zusammen.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?