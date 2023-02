Das Biberland: Neue Attraktion am Egidi-Buckel in Sankt Englmar

Im Rodel- und Freizeitparadies in Sankt Englmar (Landkreis Straubing-Bogen) gibt es eine neue Attraktion: das Biberland. Die Familie Bindl investiert rund 1,5 Millionen Euro.



Das ist ein Risiko in Corona-Zeiten. Doch die Verträge waren im Februar 2020 schon unterschrieben und nun wird das Vorhaben durchgezogen. In Zeiten ohne Lockdown und ohne Pandemie amüsieren sich laut Betreiber rund 200.000 Besucher auf dem Gelände mit den verschiedenen Bahnen und der Mobilitätswiese.



Im September hat der Bau des Biberlands begonnen, jetzt ist alles fast fertig. Wenn der Schnee weg ist, kann der Aufbau vor Ort starten. Am 21. Mai soll Eröffnung des Biberlands mit den neuen Fahrgeschäften sein – sofern Corona es zulässt.

