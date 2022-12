Darum postet Biontech-Chef Sahin jetzt doch sein Impf-Foto

Biontech-Chef Ugur Sahin bei seiner Erstimpfung Anfang des Jahres. −Foto: Screenshot LinkedIn/Ugur Sahin

Eigentlich wollte Biontech-Chef Ugur Sahin nichts über seinen Impfstatus sagen. Eine tragische Nachricht hat ihn am Freitag aber nun doch dazu bewogen, an die Öffentlichkeit zu gehen.









Auf der Plattform LinkedIn hat Sahin am Freitag ein Foto seiner Erstimpfung vom Anfang dieses Jahres veröffentlicht. Freunde hätten ihn schon länger zu diesem Schritt gedrängt, verdeutlicht Sahin unter dem Beitrag. Bisher habe er immer abgelehnt, ein Anruf diese Woche aber habe seine Meinung geändert.



Schulfreund kämpft um sein Leben



So habe er erfahren, dass ein alter Schulfreund auf der Intensivstation um sein Leben kämpft. „Er kämpft gegen schweres Covid-19 und ist seit drei Wochen an einem Beatmungsgerät“, schreibt Sahin. Von der Frau des Freundes habe er erfahren, dass der Mann nicht geimpft war.



Ihm sei klar geworden, dass noch immer viele Menschen Angst vor der Impfung hätten. „Mit Zahlen und Fakten lässt sich Angst nur schwer bekämpfen. Manchmal kann Angst besser besiegt werden, indem man persönliche Erfahrungen teilt“, schreibt Sahin. Darum habe er sein Impf-Foto nun doch geteilt. Mittlerweile sei er dreifach geimpft.

