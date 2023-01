Damit haben regionale Busunternehmen zu kämpfen

Bürokratische Hürden, Fahrermangel oder zu teure Ausbildungen: Die Hürden für die regionalen Busunternehmen sind groß. Jetzt schlägt der Landesverband Alarm.



In Niederbayern gibt es 143 Busunternehmen mit 2163 Beschäftigten im Fahrdienst. Das wurde jüngst bei der Bezirksversammlung des Landesverbands Bayerische Omnibusunternehmen (LBO) berichtet. Fraglich, ob das so bleibt. Kleinere Betriebe verkaufen an größere, die aktuell explodierenden Dieselkosten schmälern die Marge.



Das größte Problem jedoch: Es fehlen Fahrer, sagt Carolin Lambürger-Treml (35), die kürzlich erneut zur Bezirksvorsitzenden der LBO gewählt wurde. Von "mehreren tausend offenen Stellen" in Bayern, spricht Stephan Rabl, LBO-Geschäftsführer. Gerade in Anbetracht der Energiewende, in der Autofahren weniger und öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiv werden soll, sei das das größte Problem.

