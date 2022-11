DAK-Gesundheitsreport: Weniger Krankmeldungen in der Pandemie

Verkehrte Welt: Im Pandemiejahr 2020 ist der Krankenstand in Niederbayern gegenüber dem Vorjahr nur leicht gestiegen – und sank im ersten Halbjahr dieses Jahres sogar.



Das ergibt der Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK, der auch für Niederbayern vorliegt. Allerdings lenkt Hermann Amsl, Geschäftsführer der DAK in Niederbayern, den Blick auf die starke Erhöhung der Fehltage aufgrund von "Atemwegserkrankungen" – dazu gehört auch eine Infektion mit dem Corona-Virus.



Der Krankenstand in Niederbayern lag im ersten Halbjahr 2021 bei 3,6 Prozent, 0,2 Prozentpunkte unter Vorjahresniveau. Das heißt: Damit waren an jedem Tag bis Ende Juni durchschnittlich 36 von 1000 DAK-versicherten Beschäftigten krankgeschrieben. In Niederbayern hat die Krankenkasse rund 70.000 Mitglieder.

