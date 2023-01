CSU fordert „Super-Pauschbetrag“ wegen „Mega-Inflation“

Die CSU im Bundestag fordert die Bundesregierung dazu auf, staatliche Inflationsgewinne an die Bürger zurückzugeben. Diese Grundidee begründet zahlreiche Maßnahmen, die die Landesgruppe bei ihrer Klausur in Kloster Banz am Mittwoch und Donnerstag beschließen will.









Das Papier „Mut zur Entscheidung für stabile Preise“ liegt unserer Zeitung exklusiv vor. Für alle Einkommen unterhalb einer Schwelle von 60.000 Euro will die CSU einen „Super-Pauschbetrag“ einführen. Dieser Freibetrag in Höhe von 1000 Euro soll für „die Inflationsjahre 2022 und 2023“ gelten.



Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: „Die Ampel muss die aktuelle Rekordinflation mit massiven Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln aktiv bekämpfen, statt sie mit Rekordschulden weiter zu schüren.“ Es brauche „den Mut zur Entscheidung gegen den Teuer-Schock mit einem umfassenden Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft, um den Wohlstand zu sichern.“