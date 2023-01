Corona-Update: Nur ein Landkreis der Region mit Inzidenz unter 50

−Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Von Anja Kurz

In den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten in der Region sind die Inzidenzen zum Donnerstag leicht gesunken. Insgesamt sind sie aber recht hoch, nur ein Landkreis liegt aktuell noch unter 50.





Alle aktuellen Entwicklungen in der Region lesen Sie in unserem Corona-Ticker. Die neuesten Corona-Daten aus den einzelnen Landkreisen sowie Statistiken zur Lage in den Kliniken finden Sie in unserer großen Datenübersicht.









Die Krankenhausampel steht derweil weiter auf Grün. Die Zahl der Hospitalisierungsfälle innerhalb von sieben Tagen ist wieder etwas gestiegen auf 270 (Stand: 22. September, 8 Uhr, Zahlen werden durch das LGL immer nachmittags veröffentlicht). Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,1 und damit deutlich unter dem kritischen Wert von 9,13 (1200 Patienten/7 Tage), ab dem die Ampel auf Gelb springt.









285 Covid-Patienten befinden sich derzeit auf den Intensivstationen, das sind drei Patienten weniger als noch am Vortag (288). Die Zahl der Corona-Patienten, die beatmet werden müssen liegt konstant bei 149.





Eine Übersicht über die Belegung der Intensiv-Betten in den einzelnen Kliniken in der Region finden Sie in unserer großen Daten-Übersicht.















Überall in der Region gilt inzwischen die 3G-Regel. Nachdem im Landkreis Traunstein die Inzidenz zum Donnerstag wieder gesunken ist (196,6; Vortag: 200) liegt nun kein Gebiet in der Region mehr über der 200er Marke.



Über 100 liegen die Landreise Berchtesgadener Land (152,4; Vortag: 167,4), die Stadt Landshut (115; Vortag: 120,4,) sowie Stadt (146,2; Vortag: 177,7) und Landkreis Rosenheim (179,2, Vortag: 179,2). In den Landkreisen Altötting (94,9; Vortag: 109,3) und Freyung-Grafenau (95,7; Vortag: 102,1) ist die Inzidenz zum Donnerstag wieder unter 100 gesunken.



Der einzige Landkreis in der Region, der aktuell unter einer Inzidenz von 50 liegt, ist Deggendorf (48,5; Vortag: 79,5). Im Landkreis Dingolfing-Landau ist sie am Donnerstag wieder über die 50er Marke gestiegen (55,5; Vortag: 49,4).



Hier gilt 3G:



NIEDERBAYERN

- Landkreis Freyung-Grafenau (95,7)

- Stadt (89,7) und Landkreis Passau (58,9)

- Landkreis Rottal-Inn (71,4)

- Landkreis Deggendorf (48,5)

- Stadt Straubing (73,5) und Landkreis Straubing-Bogen (75,7)

- Stadt (115) und Landkreis Landshut (76,9)

- Landkreis Kelheim (77,8)

- Landkreis Dingolfing-Landau (55,5)

- Landkreis Regen (95,7)



SÜDOSTOBERBAYERN

- Landkreis Altötting (94,9)

- Landkreis Mühldorf (87,6)

- Landkreis Traunstein (196,6)

- Landkreis Berchtesgadener Land (152,4)

- Stadt (146,2) und Landkreis Rosenheim (179,2)



OBERPFALZ

- Stadt (76,2) und Landkreis Regensburg (57,7)

- Landkreis Cham (92,1)