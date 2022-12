Corona-Update: Bundesweite Inzidenz sinkt am Dienstag leicht

−Foto: Axel Heimken/dpa

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht zurückgegangen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, sank der Wert auf 81,1.





Alle aktuellen Entwicklungen in der Region lesen Sie in unserem Corona-Ticker. Die neuesten Corona-Daten aus den einzelnen Landkreisen sowie Statistiken zur Lage in den Kliniken finden Sie in unserer großen Datenübersicht.





Am Vortag hatte die Inzidenz 81,9 betragen. Am Dienstag vergangener Woche hatte der Wert bei 83,8 gelegen.









In den vergangenen Tagen war die Inzidenz meist leicht rückläufig. Am Montag war dann der Wert erstmals seit mehreren Tagen wieder etwas gestiegen, bevor er nun wieder leicht sank. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb dieses Zeitraums an. Die Inzidenz ist der zentrale Indikator für das Tempo der Ausbreitung des Coronavirus.



Laut den jüngsten Zahlen des RKI wurden binnen 24 Stunden 6325 Neuinfektionen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.089.476. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland stieg um 68 auf nunmehr 92.686. Die Zahl der Genesenen liegt laut RKI bei etwa 3.841.800.



Auch Hospitalisierungsinzidenz sinkt



Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 1,79 an (Freitag: 1,95). Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich.



Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

− afp/dpa