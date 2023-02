Corona-Schnelltests wieder kostenlos - in Bayern teils auch PCR-Tests

−Foto: Symbolfoto dpa

Für den Kampf gegen Corona-Ansteckungen sind jetzt wieder kostenlose Schnelltests für alle möglich. In Bayern gibt es zudem Sonderregelungen in Sachen PCR-Tests für einige Personengruppen.









Der Bund hat seit Samstag das erst vor einem Monat stark eingeschränkte Angebot der „Bürgertests“ erneut auf breiter Front eingeführt, wie eine Verordnung des geschäftsführenden Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) festlegte. Damit haben nun wieder alle Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche durch geschultes Personal - auch unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Die Testbescheinigungen können auch als Nachweis bei Zugangsregeln zu bestimmten Innenräumen und Veranstaltungen dienen.



Bayern weitet Tests aus



Darüber hinaus weitet Bayern seine Teststrategie aus - und bietet für einige Gruppen nun auch wieder kostenlose PCR-Tests an. Darauf hat Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Samstag hingewiesen: „Ab sofort können sich Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, kostenlos in den Lokalen Testzentren mit einem PCR-Test testen lassen. Das gilt auch für Schwangere und Stillende.“



Grund für diese Maßnahme sind die schon beschlossenen und noch geplanten strengeren Zutrittsbeschränkungen zu 2G und 3G plus im Freistaat. Da diese Gruppen nach der Testverordnung des Bundes nur einen Anspruch auf kostenlose Antigentests haben - und dieser für die Zugangsbeschränkungen nicht ausreicht - wird die Bayerische Verordnung entsprechend ergänzt.



Kostenlose PCR-Tests in lokalen Testzentren



Für Stillende und Menschen, die sich nicht impfen lassen können, werden die PCR-Tests „bis auf Weiteres“ in den lokalen Testzentren angeboten, heißt es in einer Mitteilung am Samstag. Für Schwangere gilt das Angebot bis zum 31. März 2022. Das Ministerium weist darauf hin, dass das Angebot für die gesamte Schwangerschaft gilt und nicht nur für das erste Schwangerschaftsdrittel. Als Nachweis müssen Schwangere und Stillende ihren Mutterpass vorlegen. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, muss dies mit einem ärztlichen Zeugnis belegen.

− dpa/age