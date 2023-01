Corona-Regeln laufen aus: Das gilt ab 3. April an Bayerns Schulen und Kitas

−Symbolbild: dpa

Trotz landesweit immer noch hoher Infektionszahlen laufen auch in Bayern am Wochenende die allermeisten Corona-Beschränkungen aus. Nur wenige Corona-Regeln bleiben - davon auch an Schulen und Kitas in Bayern. Ein Überblick:









Lesen Sie auch:

- Corona-Regeln laufen aus: Hier gilt in Bayern noch die Maskenpflicht

- Corona-Regeln enden: In diesen Bereichen gilt die Testpflicht in Bayern weiter



Die Staatsregierung verzichtet darauf, ganz Bayern oder auch nur einzelne Regionen zu Hotspots zu erklären, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag mitteilte. Somit bleibt ein Basisschutz bestehen.



Stimmen Sie ab:







Von den wenigen Regeln, die bleiben, sind insbesondere Schulen und Kitas betroffen. Hier wird - zunächst bis Ostern - weiter getestet. In den Kitas, die geöffnet haben, auch in den Osterferien. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagte nach der Kabinettssitzung am Dienstag, seine Position sei, dass die Tests auch nach den Ferien noch weitergeführt werden sollten - darüber werde das Kabinett aber noch rechtzeitig entscheiden.



„Wir empfehlen solche Dinge wie Mindestabstand, wie Masken in Innenräumen“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Das seien simple Mittel, um sich zu schützen. Man könne es aber nicht mehr verbindlich anordnen. In Schulen soll laut Piazolo empfohlen werden, auf Begegnungsflächen außerhalb des Klassenzimmers noch Masken zu tragen, etwa in Treppenhäusern und auf Fluren.

− dpa/vr