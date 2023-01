Corona-Regeln: Das gilt ab sofort für Mitarbeiter mit Kundenkontakt

−Foto: Sven Hoppe/dpa

Mitarbeiter von Gaststätten, Veranstaltungen oder anderen von der 3G-Regel betroffenen Einrichtungen müssen sich ab jetzt genauso wie ihre Gäste an die Test- und Impfvoraussetzungen halten.



Der Beschluss des Kabinetts tritt zum Dienstag, 19. Oktober, in Kraft. Für Gäste, beispielsweise in Restaurants, Kinos oder im Theater ändert sich dadurch nichts. Betroffen sind aber alle Betreiber, Beschäftigten und Ehrenamtlichen mit Kundenkontakt.









Sie sind von nun an verpflichtet, bei 3G oder 3G-Plus mindestens an zwei verschiedenen Tagen pro Woche einen Testnachweis vorzulegen. Ob ein PCR- oder nur ein Schnelltest nötig ist, hängt von der jeweiligen Regelung ab.



Geimpfte und genesene Angestellte sind von dieser Regelung natürlich ausgenommen, müssen stattdessen aber ihren entsprechenden Nachweise vorzeigen.



Hier gilt die 3G-Regel



Betroffen von der 3G-Regel – und damit auch von der Neuerung für Beschäftigte – sind unter anderem öffentliche und private Veranstaltungen, Sportstätten, Fitnessstudios, Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos, Museen, Ausstellungen, die Gastronomie, Hotels, Hochschulen, Tagungen und Kongresse, Bibliotheken und verschiedenste Freizeiteinrichtungen, wie Bäder und Seilbahnen.



Neben den Gästen und Besuchern müssen sich künftig also auch alle Mitarbeiter an die Regel halten, solange sie Kontakt zu den Kunden haben. Falls Betreiber und Veranstalter freiwillig auf eine verschärfte Regel, wie 2G oder 3G-Plus zurückgreifen, dann gilt diese genauso für die Mitarbeiter.

