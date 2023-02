Corona in der Region: Inzidenz in BGL fällt wieder unter 50

−Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa

Seit einer Woche sind die Corona-Zahlen im Landkreis Berchtesgadener Land gestiegen. Am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 50 gefallen.







Während das Berchtesgadener Land am Dienstag noch eine Inzidenz von 59,5 hatte, gibt das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert am Mittwoch mit 45,3 an. Trotzdem bleibt BGL der Landkreis mit der höchsten Inzidenz in der Region. Einer „Nuller-Inzidenz“ nähert sich dagegen der Landkreis Altötting: Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI von 3,6 auf 1,8 gefallen.



















Gesunken ist der Inzidenzwert von Dienstag auf Mittwoch außerdem in Stadt und Landkreis Regensburg sowie in den Landkreisen Regen, Passau und Rottal-Inn. Erhöht hat sich die Corona-Inzidenz in den Landkreisen Deggendorf, Dingolfing-Landau, Traunstein, Straubing-Bogen sowie in den Städten Straubing und Landshut. Unverändert zum Vortag ist der Inzidenzwert in der Stadt Passau und den Landkreisen Freyung-Grafenau und Landkreis Landshut geblieben.







Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern liegt am Mittwoch bei 13,4 und damit minimal höher als am Dienstag (13,2). Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit drei Wochen an. Nach Angaben des RKI liegt sie am Mittwoch bei 15,0 - am Vortag betrug der Wert 14,5.







Übersicht:

Wo die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region aktuell liegt und wie sie sich seit dem Vortag entwickelt hat, sehen Sie in unserer Übersicht (Datenstand: Mittwoch, 0 Uhr).





Über 30:

- Landkreis Berchtesgadener Land: 45,3 (Vortag: 59,5)





Unter 25:

- Stadt Regensburg: 18,3 (Vortag: 22,9)

- Landkreis Regen: 14,2 (Vortag: 15,5)

- Landkreis Freyung-Grafenau: 14 (Vortag: 14)

- Stadt Landshut: 13,6 (Vortag: 10,9)

- Landkreis Regensburg: 13,4 (Vortag: 16,5)

- Landkreis Dingolfing-Landau: 13,4 (Vortag: 11,4)

- Landkreis Traunstein: 12,4 (Vortag: 11,8)

- Landkreis Straubing-Bogen: 11,9 (Vortag: 9,9)

- Landkreis Deggendorf: 10,0 (Vortag: 8,4)







Unter 10:

- Landkreis Landshut: 8,8 (Vortag: 8,8)

- Landkreis Rottal-Inn: 5,8 (Vortag: 6,6)

- Stadt Passau: 5,7 (Vortag: 5,7)







Unter 5:

- Stadt Straubing: 4,2 (Vortag: 2,1)

- Landkreis Passau: 3,6 (Vortag: 4,2)

- Landkreis Altötting: 1,8 (Vortag: 3,6)





− tka