Corona: Diese Regeln gelten bei privaten Geburtstagsfeiern und Co.

Muss ich meine Geburtstagsparty eigentlich beim Gesundheitsamt anmelden? Und wie viele darf ich einladen? Wir haben beim Gesundheitsamt nachgefragt. −Foto: Chance/unsplash.com

Der Donaukurier hat beim Bayerischen Gesundheitsministerium nachgefragt, welche Regeln aktuell (Stand: 26. August) für Gastgeber bei privaten Feiern im Zuge der Corona-Pandemie gelten.



Wie viele Leute dürfen kommen, wenn ich zu Hause feiere?

"Bei Feiern in privaten Räumen gibt es formell keine strikte zahlenmäßige Begrenzung", sagt eine Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums auf Anfrage des DONAUKURIER. Allerdings soll dort die Personenzahl so begrenzt werden, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und für ausreichend Belüftung gesorgt werden kann.



Brauche ich bei Feiern zu Hause eine Gästeliste?

Es müsse "der Charakter eines privaten Treffens" gewährleistet sein, erklärt die Ministeriumssprecherin. Wer eine große Feier im Privaten plant, wird aber "dringend aufgefordert", eine Gästeliste zu führen. Als Grundsatz gelte, dass jeder angehalten sei, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. "Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten", erklärt das Gesundheitsministerium auf Anfrage weiter.



Wie sind die Regeln, wenn ich im Restaurant feiere?

Findet die Veranstaltung in einem gastronomischen Betrieb, etwa einem Restaurant, statt, hat der Wirt ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten. Wenn die zuständige Behörde es verlangt, muss dieses vorgelegt werden können.



Wie viele Menschen darf ich etwa zu meiner Hochzeit einladen?

Veranstaltungen wie Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern oder Vereins- und Parteisitzungen sind mit bis zu 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder bis zu 200 Teilnehmern unter freiem Himmel gestattet, wenn der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorlegen kann, erklärt die Ministeriumssprecherin weiter.



Wie soll so ein Hygienekonzept aussehen?

Um ein solches Hygienekonzept zu erstellen, hat das Ministerium eine Checkliste erstellt, die Sie hier finden. Wenn sich zum Beispiel im Nachhinein herausstellt, dass ein Gast der Feier positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, müssen die anderen Partygäste bekannt sein und es muss eine Möglichkeit geben, sie über das Testergebnis zu informieren.



Muss ich meine private Feier beim Gesundheitsamt anmelden?

Eine Anmeldepflicht beim Gesundheitsamt besteht nicht, heißt es vonseiten des Gesundheitsministeriums.



Muss bei meiner Party jeder Mundschutz tragen und Abstand halten?

"Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten", erklärt die Ministeriumssprecherin weiter. Wenn eine private Feier als geschlossene Gesellschaft in einem Raum ohne weitere Gäste stattfinde und der "Charakter der Feier einer privaten Feier zu Hause entspricht", kann in dem betreffenden Raum auf die Einhaltung des Mindestabstands und auf Masken verzichtet werden, so die Antwort des Ministeriums. Das gilt auch, wenn zwischen den Tischen gewechselt oder getanzt wird.



Es bleibe aber bei Maskenpflicht, wenn sich Gäste außerhalb dieses Raums - etwa im Eingangsbereich einer Gaststätte, im Flur, in den Toilettenräumen usw. - bewegen. Tanzen oder Spiele sind ohne Mindestabstand möglich. "Es wird jedoch empfohlen, die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln soweit wie möglich einzuhalten", teilt das Ministerium in diesem Zusammenhang mit.



Welche Regeln gelten für eine Band?

Wenn auf der Feier Livemusik geplant ist, sind die Voraussetzungen für kulturelle Veranstaltungen für die Musiker zu beachten. Für die Musiker gilt also, dass sie einen Mindestabstand von 1,5 m zu den Gästen einhalten sollten. Wenn Blasinstrumente zum Einsatz kommen oder gesungen wird, ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten, so das Ministerium.