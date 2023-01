Christkindlmarkt, Kontaktdaten, 3G: Das hat das Kabinett beschlossen

Weihnachtsmärkte sollen heuer wieder "ganz ordentlich" abgehalten werden können, verlautete gestern aus dem Kabinett. −F.: Weigel/dpa

Dass es mit der Logik von Corona-Verordnungen manchmal nicht allzu weit her ist, haben die Menschen in Bayern in den zurückliegenden anderthalb Jahren bisweilen leidvoll erfahren.



Ein aktuelles Logik-Problem tut sich dort auf, wo der Zutritt für Geimpfte und Genesene sowie Getestete (entweder einfach Getestete oder aber PCR-Getestete) möglich ist – also die 3G-Regel, 3G-Plus-Regel oder die 2G-Regel gilt: Was für Besucher gilt, muss nicht zwangsläufig auch für die Mitarbeiter gelten. Es mischen sich also Menschen, die über einen völlig unterschiedlichen Corona-Status verfügen.









Dem schob das Kabinett in seiner Sitzung am Dienstag nun einen Riegel vor: Ab Dienstag nächster Woche (19. Oktober) müssen in allen Bereichen, in denen 3G, 3G-Plus oder 2G gilt, auch die Betreiber, Beschäftigten und Ehrenamtlichen, sofern sie Kundenkontakt haben, die dort jeweils geltenden Impf-, Genesenen- oder Testvoraussetzungen erfüllen. Dies diene "der Logik und der Sicherheit", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Kabinettssitzung. Ein entsprechender Testnachweis sei jedoch lediglich an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche vorzulegen. Bezüglich des arbeitsrechtlichen Verhältnisses und der möglichen Kosten für Testungen wiesen Herrmann und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) darauf hin, dass Arbeitgeber weiterhin ihren Mitarbeitern Corona-Tests anzubieten hätten.



Kontaktdatenerhebung wird beschränkt



Das Kabinett beschloss außerdem, die Kontaktdatenerhebung ab Freitag dieser Woche (15. Oktober) auf Schwerpunktbereiche mit hohem Risiko von Mehrfachansteckungen (man sprach diesbezüglich einmal von "Spreading") zu beschränken. In einem Papier der Staatskanzlei genannt sind alle geschlossenen Veranstaltungen ab 1000 Personen (Innen- wie Außenbereich), Clubs, Diskotheken, Bordelle und vergleichbare Freizeiteinrichtungen sowie gastronomische Angebote mit Tanzmusik, körpernahe Dienstleistungen und Gemeinschaftsunterkünfte (etwa Schlafsäle in Jugendherbergen oder Berghütten). "In allen anderen Bereichen entfällt die Kontaktdatenerhebung", heißt es in dem Papier.



Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) begrüßte dies ausdrücklich – weil dadurch die Zugangsschwelle insbesondere in der von Corona gebeutelten Gastronomie weiter gesenkt werde. Das sei "eine klare Erleichterung".



Nach der Kabinettssitzung begab sich Aiwanger direkt zu Gesprächen an einen runden Tisch, der sich mit den Regeln für die anstehenden Weihnachtsmärkte befasste. "Wenn sich die Situation nicht dramatisch verschlimmert, dann können wir davon ausgehen, dass wir heuer ganz ordentliche Weihnachtsmärkte abhalten können – ein deutlicher Schritt in Richtung Normalitäts-Zeiten", sagte Aiwanger. Der derzeitige Verhandlungsstand zwischen (dem für Märkte zuständigen) Wirtschafts- und (dem für Corona zuständigen) Gesundheitsministerium sei, "dass wir nach dem Modell von Märkten im Freien vorgehen – ohne Zaun, ohne 3G, und mit vor Ort sinnvollen Hygienemaßnahmen", so Aiwanger. Als Beispiel nannte er Plexiglas-Scheiben für das Personal, sofern es keine Masken trage. Nur bei Veranstaltungen in Innenräumen seien die einschlägigen Gastronomie-Regelungen maßgeblich. "Aus meiner Sicht werden Weihnachtsmärkte unter dieser Maßgabe durchführbar sein", sagte Aiwanger. Holetschek wollte sich indes nicht auf Details festlegen und sagte lediglich, sein Ministerium sei auf Ebene der Fachabteilung an dem runden Tisch beteiligt.



3G-Plus-Regel gilt auch bei Kabinettssitzungen



Aiwanger selbst durfte am Dienstag übrigens erst an der Kabinettssitzung teilnehmen, nachdem er einen PCR-Tests vorlegte – die Staatskanzlei wendet neuerdings für die Kabinettssitzungen die strenge 3G-Plus-Regel an. Aiwanger, bisher ungeimpft, sieht darin aber keine Schikane. "Ich beschwere mich nicht darüber", sagte er und versicherte, sich regelmäßig testen zu lassen. Die Tests bezahle er selbst. Was Impfungen angehe, sei er froh, dass es sie gebe, sagte Aiwanger, der zuletzt als Impfskeptiker aufgefallen war.