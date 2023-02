Christbaum vor Münchner Rathaus aufgestellt

Ein Arbeiter hängt am Haken eines Krans, mit dem der Christbaum gehoben wurde. −Foto: Foto: Angelika Warmuth/dpa

Nun steht er auf dem Marienplatz und harrt der Dinge, die da kommen: Knapp drei Wochen vor Eröffnung des Münchner Christkindlmarktes haben Arbeiter vor dem Rathaus den traditionellen Weihnachtsbaum aufgestellt. Noch im Morgengrauen richteten am Mittwoch Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr die 60 Jahre alte und rund 27 Meter hohe Weißtanne mit Hilfe eines Krans auf. Sie steht nun gut verkeilt in einem zwei Meter tiefen Bodenloch. Zwei Tage lang wird der Baum nun noch mit rund 3000 Lichtern geschmückt, aber erst zur Eröffnung des Christkindlmarkts am 22. November leuchten werden.



Die Tanne hat heuer der Landkreis Weilheim-Schongau gespendet. Nach Angaben der Stadt München ist es seit 1977 Brauch, dass Gemeinden aus Bayern oder den Alpenländern die Christbäume für den Marienplatz zur Verfügung stellen. Im Gegenzug dürfen sich die Kommunen auf dem Christkindlmarkt präsentieren. Der diesjährige Baum wurde am Dienstag im oberbayerischen Peiting gefällt und in den frühen Morgenstunden per Schwertransport in die Landeshauptstadt gebracht.



© dpa-infocom, dpa:211102-99-836247/5