Bundespolizei holt Ukraine-Flüchtlinge in Freilassing aus Zügen

Mehrere hundert Ukraine-Flüchtlinge sind am Dienstag in Freilassing (Berchtesgadener Land) eingetroffen, wie 2015 ist der Bahnhof der Grenzstadt aber nur eine Zwischenstation. Vor der Weiterfahrt mussten sich bei der Polizei aber noch registrieren lassen.









Hier müssen Flüchtlinge, die mit dem Zug aus Österreich kommen, die Züge verlassen und sich in einem Dienstzimmer der Bundespolizei registrieren lassen. Auch am Donnerstag war nach wie vor unklar, warum alle Flüchtlinge aus der Ukraine am Bahnhof Freilassing aus den Zügen geholt werden und zum Teil stundenlang auf die Weiterfahrt warten müssen.



Vereinzelt wurden Flüchtlinge auch in die ein Kilometer entfernte Inspektion der Bundespolizei gebracht, sie berichten, dass sie die Nacht in einem unbeheizten Zelt auf dem Gelände verbringen mussten. Im Laufe des Donnerstags scheint sich der Kontrollablauf jedoch eingespielt zu haben.