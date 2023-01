Bundeskanzlerin Merkel kommt – Herreninsel wird komplett gesperrt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (Mitte) war im April letzten Jahres Gastgeber für die Regierungschefs aus Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Südtirol, Graubünden und St. Gallen – hier bei der Überfahrt auf die Herreninsel. −Fotos: Karlheinz Kas

Kanzlerin Angela Merkel wird am 14. Juli als Gast an der bayerischen Ministerratssitzung teilnehmen. Die tagt unter Leitung von Ministerpräsident Markus Söder an diesem Tag auf Schloss Herrenchiemsee.



Wegen der Tagung ist die Herreninsel an diesem Tag komplett für Besucher gesperrt. Das teilte die Bayerische Schlösserverwaltung am Dienstag mit. Wörtlich heißt es in der Presseaussendung: "Die Sehenswürdigkeiten auf Herrenchiemsee bleiben am 14. Juli geschlossen. An diesem Tag findet dort die Sitzung des Bayerischen Kabinetts mit Besuch der Bundeskanzlerin statt. Aus diesem Grund wird die Herreninsel für Besucher gesperrt."



Söder war erst im letzten Jahr Gast auf der Insel



Markus Söder ist die Logistik am Chiemsee und vor allem auf Herrenchiemsee bestens bekannt, war er doch erst im April letzten Jahres Gastgeber für die Regierungschefs aus Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Südtirol, Graubünden und St. Gallen. Zusammen mit seinen Nachbarn unterzeichnete er im Schloss Herrenchiemsee eine Erklärung für mehr Klimaschutz und engere Zusammenarbeit. Die Alpen werden am 14. Juli jetzt nicht Thema sein, wohl aber das Dauerthema Coronavirus.



Der Ablaufplan mit der Kanzlerin ist zwar noch geheim, es dürfte aber alles ähnlich ablaufen, wie an jenem 4. April 2019. Das heißt, die Politprominenz wird mit einem Chiemseeschiff von Prien/Stock auf die Herreninsel übersetzen. War es beim Treffen der Ministerpräsidenten die "Stefanie", so wird die Chiemsee-Schifffahrt Ludwig Fessler KG dieses Mal sicherlich ihr schönstes Schiff zur Verfügung stellen, den Raddampfer "Ludwig Fessler". Der wurde 1926 gebaut, kann 685 Personen aufnehmen, hat drei Decks und drei Sonnendecks und wurde erst im letzten Jahr generalüberholt.

Vor der Überfahrt werden sich der Ministerpräsident und die Bundeskanzlerin in das Goldene Buch des Marktes Prien eintragen. Geplant ist, dass Söder und Merkel auf der Herreninsel mit einer Pferdekutsche am Neuen Schloss vorfahren. Die Kabinettssitzung findet dann in der Spiegelgalerie des Neuen Schlosses statt.



