Bund verlängert Sonderregelung zum Kurzarbeitergeld

−Symbolbild: dpa

Die Bundesregierung hat eine erneute Verlängerung des erleichterten Zugangs zum Kurzarbeitergeld beschlossen. Darüber informierten am Donnerstag mehrere Agenturen für Arbeit.



Die bisher auf Ende September befristete Regel werde um drei Monate - also bis zum Jahresende - verlängert, heißt es etwa in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit in Passau.









Unternehmen haben demnach Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als 10 Prozent haben. Befristet bis Jahresende können auch Leiharbeitnehmer unterstützt werden. Die Sozialversicherungsbeiträge werden für die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zum 31. Dezember 2021 voll erstattet. Der Bezug von Kurzarbeitergeld ist bis zu zwölf Monate möglich. Bis Ende 2021 gilt unter bestimmten Voraussetzungen eine Bezugsdauer von längstens 24 Monaten.



Die Agentur für Arbeit weist darauf hin, dass die Zeit der Kurzarbeit für die betriebliche Weiterbildung genutzt werden kann. Dafür seien auch Zuschüsse zu den Lehrgangskosten möglich.

− cav