BUND-Chef: "Diese Wahl wird zur Klimawahl"

Diplom-Geograf Richard Mergner (60) führt seit 2018 den Bund Naturschutz in Bayern. In einem wirkungsvollen Klimaschutz sieht er die wichtigste Weichenstellung für dieses Jahrzehnt. Im Interview fordert er ein Klimaschutzgesetz, das diesen Namen auch verdiene.



"Wir kämpfen dafür, dass diese Bundestagswahl tatsächlich zur Klimawahl wird. Es müsste jedem klar geworden sein, dass wir tatsächlich einschneidende Veränderungen brauchen, um der Klimakrise zu begegnen", so Mergner.



Der Bund Naturschutz fordere ein Wachstum von Windkraftwerken, von Photovoltaikanlagen, von wärmegedämmten Gebäuden, auch von kleinen E-Autos, nicht von SUVs. Ein Wachstum von Bussen und Bahnen im ländlichen Raum, auch mit modernster Technik.

