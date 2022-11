Brüder (18 und 22) setzen mit Lagerfeuer Baumhaus in Brand

Baumhaus und Baum wurden komplett zerstört, heißt es. −Symbolbild: dpa

Aus Versehen haben zwei Brüder (18 und 22) am Freitag in Wemding (Landkreis Donau-Ries) ein Baumhaus in Brand gesetzt, weil sie in der Nähe ein Lagerfeuer entzündet haben.









Der Vorfall hat sich gegen 18 Uhr in der Industriestraße ereignet. Die beiden haben auf Privatgrund ein Lagerfeuer aus alten Holzbrettern in einer dafür vorgesehenen, gemauerten Feuerstelle angezündet. Wohl durch Funkenflug sei ein Baumhaus etwa zwei Meter neben der Feuerstelle in Brand.



Baumhaus und Baum wurden komplett zerstört, heißt es. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf etwa 500 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehren Wemding, Amerbach und Heidmersbrunn sowie der Rettungsdienst waren mit etwa 70 Personen vor Ort. Verletzt laut Polizei dabei niemand.

