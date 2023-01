Brenner: Firma arbeitet an Konzept für besseren Verkehrsfluss

Der Brenner ist eine der am meisten befahrenen Fernstraßen Europas. Die Gaimersheimer Firma FMS erarbeitet derzeit ein Konzept für besseren Verkehrsfluss auf der Trasse. −Foto: Hoppe,dpa

Der Brenner ist eine der meistbefahrenen Fernstraßen Europas und kommt immer wieder an seine Grenzen. Die Landesregierung Südtirols will das ändern.



Die Firma Future Mobility Solutions - kurz FMS - aus Gaimersheim (Kreis Eichstätt) wurde mit einem Mobilitätskonzept beauftragt, berichtet der Donaukurier.



"Der Verkehrsfluss auf dem Brenner soll dadurch verbessert werden. Hintergrund ist auch der Klima- und Umweltschutz. Denn Staus sind am wenigsten nachhaltig", sagt FMS-Co-Geschäftsführer Harry Wagner. Mehrere zehntausend Pkw und Lastwagen befahren täglich den Pass. Laut Wagner geht es jedoch um die ganze Route von Rosenheim bis Modena. Die Gaimersheimer verdienen ihr Geld als Software- und Entwicklungsdienstleister für die Autoindustrie, erstellen jedoch auch Konzepte für die Mobilität der Zukunft. Im Falle des Brenners schaue man sich den Personen- und Güterverkehr separat an, erklärt der 49-Jährige weiter. Ins Detail gehen möchte Wagner öffentlich noch nicht.



Das Besondere: FMS ist in der Lage, das erarbeitete Konzept auch gleich zu simulieren und damit zu prüfen. Dafür nutzt man ein Tool namens "Virtual City", für dessen Erarbeitung die Firma im vergangenen Jahr mit dem Mobilitätspreis des Bundesverkehrsministeriums ausgezeichnet wurde.



"Für uns als noch relativ junges Unternehmen ist das ein durchaus prestigeträchtiges Projekt", freut sich Wagner über die Aufgabe am Brenner. Future Mobility Solutions nahm den operativen Betrieb laut Unternehmensangaben im Jahr 2017 auf. Abgeschlossen soll die Machbarkeitsstudie laut Wagner dann im ersten Quartal 2022 sein. Der Vorschlag wird anschließend wohl seinen Weg nach Brüssel finden. Denn das Papier von FMS soll auf EU-Ebene von den betroffenen Staaten Italien, Deutschland und Österreich erörtert werden.



Indischer Konzern steigt bei FMS mit 25 Prozent ein



FMS hat außerdem ab sofort einen international tätigen Partner im Rücken. Die Gaimersheimer meldeten den Einstieg des indischen Unternehmens KPIT. Der Technologie-Riese ist im Automotive-Bereich tätig und gilt derzeit als einer der am schnellsten wachsenden Konzerne der Branche. Die Inder sicherten sich 25 Prozent an FMS.



Auch FMS ist für den Automobilsektor tätig und hat dem Vernehmen nach etwa den VW-Konzern unter seinen Kunden. Wie Wagner im Gespräch mit unserer Zeitung weiter erklärt, passe man hervorragend zusammen, da sich die Kundenbasis beider Unternehmen unterscheide. "Wir haben mit KPIT die Chance, unseren Kunden ein nochmals größeres Portfolio anzubieten." KPIT Technologies ist in Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra daheim und wurde 1990 gegründet. Das Unternehmen hat 7000 Mitarbeiter und unterhält Entwicklungszentren unter anderem in Europa, den USA und Japan.



FMS arbeitet in Themenfeldern wie Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren, E-Mobilität sowie Konnektivität. "Das sind die großen Zukunftsthemen. Und mit unserem neuen Partner sind wir in der Lage, Projekte von der ersten Konzeptentwicklung bis zur Homologation abzuwickeln", erklärt Wagner. Unter Homologation versteht man eine staatenübergreifende Zulassung von Fahrzeugen oder einzelner Fahrzeugteile.



Darüber, welche Investitionen KPIT bei den Gaimersheimern in Zukunft vielleicht tätigen könnte, und was die Inder für die Anteile bezahlt haben, macht Wagner keine Angaben. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit KPIT und sind für die Zukunft sehr zuversichtlich", so Wagner, der auch eine Professur an der Technischen Hochschule Ingolstadt innehat.

− DK