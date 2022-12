Brennender Lastwagen auf A9: Einschränkungen für Autofahrer

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug "Feuerwehr" zu lesen. −Foto: Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 9 in Oberfranken in Brand geraten, umgekippt und hat Öl und Diesel verloren. Die Aufräumarbeiten dauerten am Dienstagmorgen an, bei Markschorgast (Landkreis Kulmbach) war deshalb nur eine Spur für den Verkehr geöffnet, wie die Polizei mitteilte.



Am Montagabend habe ein Laster einen anderen Lkw, der auf dem Seitenstreifen stand, touchiert. Ersterer sei dabei in Brand geraten und ins Schlingern gekommen und anschließend umgekippt. Die beiden Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die genauen Unfallumstände und die Schadenshöhe waren noch unklar.



