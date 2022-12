Breitner nach EM-Auftakt der Deutschen: "Altherrenfußball"

Paul Breitner, ehemaliger Fußballnationalspieler, sitzt in einer Fernsehshow. −Foto: Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Aus Sicht von Ex-Fußballnationalspieler Paul Breitner (69) ist die deutsche Nationalmannschaft bei ihrem ersten EM-Spiel gegen Frankreich "zu lieb, zu nett, zu brav" gewesen. "Man hatte doch den Eindruck: Was soll sich denn da überhaupt tun? Das rührt daher, dass unser Mittelfeld aus Weltmeistern des Sicherheitsfußballs besteht", sagte er der "Mediengruppe Münchner Merkur tz". "Franz Beckenbauer würde es wohl Altherrenfußball nennen."



Die deutsche Mannschaft hatte am Vorabend bei ihrem ersten Spiel der Fußball-Europameisterschaft in München mit 0:1 gegen Frankreich verloren.



