Brauereien in der Corona-Krise: Durchwachsene Bilanz mit Aufwärtstrend

Wegen Corona war die Gastronomie lange geschlossen, sowohl private als auch öffentliche Veranstaltungen wurden und werden abgesagt.



Das Interview im Wortlaut lesen Sie mit PNP Plus.



Lothar Ebbertz ist Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds. Er hat im Interview über die Folgen für seine traditionsreiche Branche und die Zukunftsaussichten gesprochen.



"Die Bilanz ist durchwachsen", sagt er im Gespräch "Bis Ende August erreichen wir demnach als bayerische Brauwirtschaft ein Plus von zwei Prozent. Bayern ist damit das einzige Bundesland, das überhaupt ein Plus hat. Wir sind also verhältnismäßig gut weggekommen." Das sei auf den Export zurückzuführen.

