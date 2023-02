Brand in Taufkirchener Klinik: Mindestens eine Person verletzt

Zahlreiche Rettungskräfte waren am Donnerstagabend im kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) gefordert. −Foto: fib/Eß

Im kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils/Landkreis Erding) hat es am Donnerstagabend gebrannt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Person kam ins Krankenhaus.









Viel konnte - beziehungsweise „durfte“ - die Polizei Dorfen laut eigener Aussage am späten Donnerstagabend zum Vorfall in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik nicht preisgeben. Denn: Noch sei unklar, ob die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernimmt.



„Es hat in einem Zimmer der Klinik gebrannt“, erklärte ein Beamte der Polizeiinspektion Dorfen auf Nachfrage immerhin. Es sei weder „großer Personen- oder Sachschaden“ entstanden. Gefahr für das zwischenzeitlich evakuierte Gebäude bestand zu keiner Zeit.



Mehr Informationen gibt die Integrierte Leitstelle (ILS) Erding preis. Auf Nachfrage erklärt man dort, dass die Brandmeldeanlage des Klinikums um kurz nach 18.30 Uhr Alarm geschlagen hatte. Kurze Zeit später habe man vom Klinikpersonal einen Anruf erhalten. Die Kernbotschaft: Feuer im Erdgeschoss. Daraufhin musste die Alarmstufe erhöht werden. „Innerhalb kürzester Zeit waren wir mit einem massiven Rettungsaufgebot vor Ort“, erklärt die ILS.



Als die Einsatzkräfte in Taufkirchen ankamen, hatte das Klinikpersonal das Gebäude bereits evakuiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Drei Personen mussten vor Ort behandelt werden, eine vierte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

− jra