Brand in Glasrecycling-Betrieb in Oberbayern

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. −Foto: Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Glastrockner hat in einem Recycling-Betrieb im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen einen Brand ausgelöst. Das Feuer brach am Samstagmittag in dem Unternehmen in Neuburg an der Donau aus, wie die Polizei am selben Tag mitteilte. Die Löscharbeiten dauern noch an. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht.



