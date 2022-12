Bosbach (CDU) zu Unionskanzlerkandidatur: "Wenn Laschet es werden will, dann wird er es"

CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach hofft auf eine schnelle Klärung der K-Frage von CDU und CSU.



"Ich hoffe, dass kurz nach Ostern entschieden wird. Diese Hängepartie können wir nicht endlos fortsetzen", sagte Bosbach der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag). Der frühere Bundestagsabgeordnete sieht den neuen CDU-Chef Armin Laschet weiterhin als den wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten der Union. "Wenn er es werden will, dann wird er es. Ich gehe davon aus, dass Laschet als Bundesvorsitzender auch deshalb angetreten ist, weil er Kanzlerkandidat werde möchte", betonte Bosbach und fügte hinzu: "Wir hätten nur dann eine andere Lage, wenn er und die CSU Markus Söder eindringlich bitten würden, die Kanzlerkandidatur zu übernehme. Im Moment sieht es danach aber nicht aus."



Durch die schlechten CDU-Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sieht Bosbach die Union, aber nicht in erster Linie den neuen CDU-Chef Armin Laschet geschwächt. "Geschwächt wurde die gesamte Union. Das hat aber nicht Armin Laschet zu vertreten. Dafür ist er viel zu kurz im Amt und an dem Impfdebakel nun wirklich nicht schuld."

