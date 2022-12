Borkenkäfer vermehren sich wegen Hitze massiv - So ist die Lage in Bayern und der Region

Der heiße Sommer in Bayern befeuert die Vermehrung des Borkenkäfers in den Wäldern des Freistaats. "Wir haben wieder eine sehr schnelle temperaturgetriebene Entwicklung des Borkenkäfers", sagte Andreas Hahn, bei der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) zuständig für Waldschutz, der auch mehr Schäden in den Wäldern befürchtet. So ist die Lage in Bayern und der Region:

