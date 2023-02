Bluttat in Freyung: Glaubwürdigkeit von Zeugin auf dem Prüfstand

Die rund dreistündige Aussage einer Zeugin im Mordprozess gegen Dominik R. am Dienstag hat das Landgericht Deggendorf auch am Verhandlungstag am Freitag beschäftigt.









Die Zeugin ist die Partnerin des Bruders von Dominik R. und hatte ihn schwer belastet. Den Schilderungen ihres Partners zufolge habe Dominik R. sein Opfer Lisa H. im Schlaf getötet, sagte sie vor Gericht. R. wurde 2017 wegen Totschlags verurteilt, nun wird er des Mordes beschuldigt.



Doch auch die Mutter der Partnerin des Bruders von Dominik R. sorgte mit ihrer Aussage am Freitag für Aufruhr.