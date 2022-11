Blockabfertigungen ab Pfingsten: Verkehrsbehinderungen erwartet

−Symbolbild: Tobias C. Köhler/dpa

Mit erheblichen Behinderungen müssen Einreisende nach Tirol ab dem Pfingstwochenende rechnen - auch auf bayerischer Seite. Die österreichischen Behörden führen Lkw-Blockabfertigungen durch.



Auf der Inntalautobahn bei Kufstein-Nord werden durch österreichische Einsatzkräfte in Fahrtrichtung Süden die Lkw gezählt, so das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung. Bei Erreichen einer vermeintlichen Kapazitätsgrenze wird die Fahrt der Lkw verlangsamt oder nötigenfalls auch angehalten.



Die Blockabfertigungen finden Pfingstwochenende und in der nächsten Woche an folgenden Tagen statt:

- Freitag, 21. Mai,

- Samstag, 22. Mai,

- Dienstag, 25. Mai,

- Mittwoch, 26. Mai und

- Donnerstag, 27. Mai 2021.



Ausgenommen sind lediglich der Pfingstsonntag und der Pfingstmontag.



Die Verkehrsteilnehmer müssen daher an den genannten Tagen in Richtung Österreich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Inntalautobahn (A93) in Bayern rechnen, die auch bis auf die Autobahn München - Salzburg (A8) zurückreichen können, warnt die Polizei.



Die Verkehrspolizei Rosenheim wird mit Unterstützung umliegender Dienststellen den Verkehr lenken und regeln.

− vr



Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmer:

- Halten Sie unbedingt die angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer und das Überholverbot für Lkw (über 3,5 Tonnen) ein.

- Lkw-Fahrer müssen die Ein- und Ausfahrten an den Anschlussstellen und an den Parkplätzen freihalten.

- Das Parken auf der Autobahn - auch auf dem Seitenstreifen - ist verboten.

- Bilden Sie bei Stau eine Rettungsgasse.