BIV: Warum Rohstoffe schwer zu bekommen sind

Allein in Bayern beträgt der Bedarf an Sand, Kies, Schotter und sonstigen mineralischen Rohstoffen pro Jahr rund 150 Millionen Tonnen.



Das erklärte jüngst der Bayerische Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden (BIV) bei seiner Mitgliederversammlung, die online stattfand. Viele Unternehmen der Rohstoffgewinnung in Bayern versuchten demnach, Bauschutt einer Wiederverwertung zuzuführen. Doch das reiche nicht aus, "um den hohen Bedarf insbesondere der Bauwirtschaft zu decken", so BIV-Präsident Georg Fetzer. Dazu seien rund 150 Millionen Tonnen pro Jahr allein in Bayern notwendig – das sind laut BIV "ganze Städte".



Aktuell ist eine Änderung der Betonnorm in der Abstimmung, die deutlich höhere Recyclinganteile erlauben soll. "In Zukunft werden der Mix aus Primär- und Sekundärrohstoffen und effiziente Baustoffe die entscheidenden Faktoren sein, um natürliche Ressourcen zu schonen. Ein Ausspielen der einzelnen Roh- und Baustofffraktionen ist hier kontraproduktiv", so der BIV-Präsident. Der Verband vertritt rund 450 Unternehmen in Bayern. Wie lässt sich der Rohstoffmangel beseitigen? Fragen dazu beantwortet BIV-Geschäftsführer Dr. Bernhard Kling gegenüber der PNP.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?