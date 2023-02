Bis 1995 gesetzlicher Feiertag in Bayern: Was ist der Buß- und Bettag?

Der Buß- und Bettag ist für evangelische Christen ein Tag der Besinnung. −Symbolbild: dpa

Der Buß- und Bettag ist für evangelische Christen ein Tag der Besinnung. Bis 1995 war er sogar ein landesweiter Feiertag, an dem nicht gearbeitet wurde. Inzwischen ist das nur noch in einem deutschen Bundesland der Fall.



Was der Tag damals und heute für eine Bedeutung hat, erklärt das Video.