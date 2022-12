Biontech-Impfungen teils eingeschränkt: Doch Moderna gleichwertig

Die ersten Landkreise in der Region schränken nun die Impfungen mit dem Mittel von Biontech ein.









Beim Corona-Impfstoff gibt es in Deutschland keine zwei Meinungen: Das Präparat von Biontech/Pfizer ist klarer Marktführer. Bis zum 28. November wurden insgesamt 132,4 Millionen Impfstoffdosen an Deutschland ausgeliefert – 102,6 Millionen davon stammten vom Biotechnologieunternehmen aus Mainz. Trotzdem wird die Vergabe des Mittels nun vielerorts rationiert.



Diese Einschränkungen beim Impfstoff von Biontech sorgen indes für Verunsicherung. Laut PNP-Informationen haben auch Impfzentren in der Region damit zu kämpfen, dass manche Impfwillige sich ausschließlich mit Biontech behandeln lassen wollen und das Präparat von Moderna ablehnen. Dazu erklärt der Landkreis Landshut: "Zwar ist der von Biontech/Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff bekannter: Doch das Vakzin von Moderna basiert ebenfalls auf mRNA-Basis, ist in gleichem Maße verträglich und hat auch in Studien vergleichbare Erfolge erzielt." Auch Gesundheitsminister Jens Spahn betonte kürzlich: "Biontech ist der Mercedes, Moderna der Rolls-Royce unter den Impfstoffen."