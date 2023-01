Betrunkener Jugendlicher mit Bekannten im Anhänger unterwegs

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. −Foto: Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Ohne Führerschein und alkoholisiert ist ein Jugendlicher mit einem Auto samt Anhänger in Schwaben unterwegs gewesen. In dem Anhänger saßen am Freitagabend zwei weitere Menschen und tranken Bier, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als eine Zivilstreife das Gespann anhalten wollte, habe der 17-jährige Fahrer stark beschleunigt. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt in Gundelfingen (Landkreis Dillingen an der Donau) seien mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden, ehe die Polizeistreife die Flüchtigen stoppen konnte.



Den Angaben zufolge waren nicht nur die Personen im Anhänger, sondern auch der minderjährige Fahrer alkoholisiert. Der 24-jährige Fahrzeughalter hielt sich auf der Ladefläche auf. Gegen den Jugendlichen und den Halter wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Erlaubnis beziehungsweise wegen des Ermächtigens dazu eingeleitet.



