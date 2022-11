Betrunkener Busfahrer baut Unfall bei Reise nach Legoland

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. −Foto: Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Busfahrer hat auf der A92 von Deggendorf nach München einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sollte er 32 Fahrgäste aus Österreich am Samstagvormittag in den Legoland-Freizeitpark im schwäbischen Güntzburg fahren. Bei Freising übersah er beim Fahrstreifenwechsel aber ein neben ihm fahrendes Auto und streifte es. Verletzt wurde niemand, aber "ein Alkoholtest bei dem 39-jährigen Busfahrer ergab einen Wert von über zwei Promille".



Darüber hinaus sei der Busfahrer auch mit einer fremden Fahrerkarte gefahren, die die Lenk- und Ruhezeiten auf einem Chip speichert. Der Bus wurde daraufhin von einem Mitglied des Technischen Hilfswerks von der Autobahn gefahren. Aus dem Ausflug nach Legoland wurde nichts: "Nach mehrstündiger Pause trat die Reisegruppe mit einem Ersatzfahrer die Heimreise an." Den Fahrer erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fälschung beweiserheblicher Daten.



