Betrunkener bedroht Frau, Tochter und Polizei mit Beil

"Polizei" steht auf der Uniform eines Polizisten. −Foto: Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Ein Mann soll in Mittelfranken zuerst seine Frau gewürgt und dann ein Beil auf einen Streifenwagen geworfen haben. Aus Angst vor ihrem Mann habe sich die Frau zusammen mit der 13 Jahre alten Tochter in der Nacht zu Sonntag ins Bad eingesperrt, teilte ein Polizeisprecher mit. Danach versuchte der 32-Jährige den Angaben zufolge die Tür zum Badezimmer mit dem Beil einzuschlagen.



Als eine Streife kurz darauf bei dem Mehrfamilienhaus im Landkreis Fürth eintraf, habe der Mann das Beil gegen den Streifenwagen geschleudert. Er traf nach Darstellung des Polizeisprechers die hintere Tür der Fahrerseite, die dadurch beschädigt wurde.



Der betrunkene 32-Jährige habe danach die Flucht ergriffen, sei jedoch von den Beamten eingeholt und festgenommen worden. Ein Polizeibeamter wurde durch Fußtritte des Mannes verletzt.



Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag. Über diesen sollte am Sonntag entschieden werden.



