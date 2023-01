Betrunkener 18-Jähriger geht mit Messer auf Bekannte los

Ein leuchtendes Blaulicht auf einem Polizeiwagen. −Foto: Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 18-Jähriger soll in der Nacht zu Donnerstag in Hof eine Jugendliche mit einem Messer angegriffen haben. Der junge Mann kam wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Bei dem Opfer, das bei dem Angriff leicht am Hals verletzt wurde, handelte es sich demnach um eine Bekannte. Die 16-Jährige hielt sich zur Tatzeit zusammen mit anderen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf.



Der mutmaßliche Täter habe zunächst die Tür zur Wohnung eingetreten, hieß es. Danach sei er mit der 16-Jährigen in Streit geraten, in dessen Verlauf er mit dem mitgebrachten Messer auf sie losging. Dem Angriff konnte die Jugendliche den Angaben zufolge größtenteils ausweichen. Anschließend flüchtete der betrunkene 18-Jährige aus der Wohnung.



Mehrere Streifen fahndeten nach dem Mann. Er konnte einige Zeit später festgenommen werden. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst offen.



