Betrunken mitten in Salzach aufgewacht - So lief die Rettung ab

Wie er dort hingekommen ist, ist weiterhin unklar: Ein 28-Jähriger ist am Donnerstag auf einer Sandbank mitten in der Salzach aufgewacht. Lesen Sie hier, wie der nervenaufreibende Einsatz abgelaufen ist.



Ein böses Erwachen erlebte ein junger Urlauber aus dem Landkreis Würzburg am frühen Donnerstagmorgen im Pinzgau: Als er nach einem feuchtfröhlichen Abend gegen drei Uhr morgens zu sich kommt, steht er in Neukirchen am Großvenediger mitten in der reißenden Salzach auf einer Sandbank. Dank einer Anwohnerin, die seine Hilfeschreie hört, kann der 28-Jährige nach rund einer Stunde gerettet und mit Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Der 28-Jährige ist zusammen mit einem gleichaltrigen Freund aus einem Dorf im Landkreis Würzburg mit einem Wohnmobil nach Neukirchen am Großvenediger gekommen. Am Mittwoch feiern die beiden Männer in dem Ort im Bezirk Zell am See: "Gegen zwei Uhr morgens trennten sich ihre Wege", so Karin Tremel von der Landespolizeidirektion Salzburg. Nach bisherigen Erkenntnissen geht der Freund dann zum Wohnmobil und legt sich dort schlafen. Wohin sein Kollege marschiert, ist noch unklar.

