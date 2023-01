Besserstellung von Clubs und Discos hat für Ärger gesorgt

Im Freistaat wird wieder gefeiert. Seit vergangenen Freitag dürfen Clubs und Diskotheken wieder öffnen – und werden dabei schier überrannt. Ob vorm Großstadttanztempel oder der Dorfdisco nebenan: Vielerorts bildeten sich am Wochenende lange Schlangen.



Doch während in den Clubs und Diskotheken ohne Maske und eng an eng gefeiert wurde, schauten andere Kulturveranstaltungen erst mal in die Röhre. Denn Maskentragen oder Abstandhalten waren zum Beispiel beim Theaterbesuch bis zu einer Kabinettsentscheidung Montagabend Pflicht. Dementsprechend fiel auch das Urteil von Betroffenen aus, deren Empörung wohl auch zum Umdenken in der Staatsregierung beigetragen haben dürfte.









"Das hat für mich keine Logik", sagte der Passauer Kulturveranstalter Till Hofmann der PNP.