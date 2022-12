Bergwanderung mit 20 Personen - ist das schon wieder möglich?

Gruppen-Wanderungen waren wegen Corona lange nicht möglich. Nun dürfen wieder bis zu 20 Personen gemeinsam in die Berge. −F.: Hase/dpa

Schritt für Schritt werden die Beschränkungen im Zuge der Corona-Krise immer weniger. So ist seit dem gestrigen Montag unter anderem der Betrieb von Freibädern wieder möglich. Auch kontaktfreie Indoorsportarten sind wieder zulässig, wie etwa das Training in Fitnessstudios. Der Outdoor-Trainingsbetrieb darf kontaktfrei nun für alle Sportarten in Gruppen von bis zu 20 Personen starten. Erforderliche Abstandsregelungen und Hygienekonzepte müssen eingehalten werden, informiert das Bayerische Innenministerium.



Dennoch gibt es bisweilen noch Unsicherheiten und Klärungsbedarf. So möchte PNP-Leser Franz Huber aus Ruhstorf folgendes wissen: "Wir sind eine Wandersparte innerhalb eines Sportvereins. Monatlich steht bei uns eine Bergwanderung auf dem Programm. Wenn sich jetzt wieder 20 Personen bei sportlichen Outdoor-Aktivitäten treffen dürfen, gilt das auch für diese Bergwanderungen? Und wenn ja, dürfen die Anreisen mit einem Neunsitzer-Van durchgeführt werden?"



Was die Fahrgemeinschaften angeht, gelten in Bayern klare Regeln, insbesondere die Kontaktbeschränkung. Auf der Homepage des Innenministeriums heißt es: In Privatautos dürfen nur Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstands zusammen fahren. Die Anreise der Wandergruppe in einem Neunsitzer-Van ist folglich verboten.



Kontaktfrei unterwegs sein und Mindestabstände einhalten



Eine Bergwanderung mit bis zu maximal 20 Personen ist hingegen wieder möglich, wie eine Sprecherin des Bayerischen Innenministeriums auf PNP-Anfrage bestätigt und damit den Begriff "Outdoor-Trainingsbetrieb" präzisiert. Wichtig sei aber weiterhin, darauf zu achten, kontaktfrei unterwegs zu sein und die nötigen Mindestabstände einzuhalten. Handle es sich allerdings um eine "Bergführung", seien maximal 15 Personen erlaubt, sagt eine Sprecherin des Deutschen Alpenvereins (DAV).



Der DAV hat für den Bergsport in Corona-Zeiten auch Tipps auf seiner Homepage bereitgestellt. Auch dort werden Wanderer auf das Abstandsgebot hingewiesen. Zudem empfiehlt der DAV auszuweichen. Konkret gemeint ist damit, Hotspots zu meiden, weniger frequentierte Aufstiege zu wählen – ohne sich dabei in Gefahr zu bringen –, Touren lieber unter der Woche, statt am Wochenende zu planen und bei all dem, den Naturschutz nicht zu vergessen: "Wir verstehen, dass Wanderer in dieser Zeit anderen Wanderern aus dem Weg gehen wollen. Das darf aber nicht dazu führen, dass Pfade künstlich verbreitert oder Abkürzungen zur Standardmaßnahme beim Ausweichen vor Gegenverkehr werden", so Manfred Sailer, Vizepräsident des DAV.