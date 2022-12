Berauschter 33-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

−Symbolbild: dpa

Betrunken und auf Drogen hat sich ein Fahrer eines Kleintransporters im Landkreis Rosenheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.







Beamte wollten den 33-Jährige in der Nacht zum Mittwoch zunächst in Prien am Chiemsee kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe er plötzlich beschleunigt. Die Polizisten verfolgten den Flüchtigen durch Frasdorf und Aschau. Gestoppt wurde er schließlich im mehrere Kilometer entfernten Bernau.



Um der Kontrolle zu entkommen, fuhr der 33-Jährige den Angaben nach teilweise deutlich schneller als erlaubt. Der Mann habe unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden, hieß es von der Polizei. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Zudem wurden bei dem Mann auch diverse Drogen gefunden. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

