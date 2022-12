Bekleidung von Zollbeamten wird zu stylischen Produkten recycelt

Aus alt mach neu: Aus den ausrangierten grünen Uniformen entstehen styllische neue Produkte, die zum Verkauf stehen. −Foto: Hauptzollamt Landshut

Bundesweit werden nach und nach die Dienstbekleidung, Dienstfahrzeuge und auch die Schiffe des Zolls von grün auf blau umgestellt. Auch die Landshuter Zollbeamten erhalten neue - blaube - Dienstbekleidung. Aus den ausrangierten alten Uniformen entstehen in einer Berliner Werkstatt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen neue pfiffige Produkte, wie das Hauptzollamt Landshut mitteilt.



So wird aus einer grünen Schutzweste zum Beispiel ein kleiner Kulturbeutel mit reflektierendem Schriftzug "Zoll", aus einer Regenhose eine Sporttasche, wasser- und windundurchlässig, wenn es gebraucht werden sollte. Die ausgedienten Uniformteile waren zu schade, um einfach auf den Müll entsorgt zu werden. So zumindest dachten findige Nachwuchskräfte des Zolls. Ein Upcyling-Projekt wurde gestartet.



"Dieses Projekt mit ausschließlich karitativem Charakter fand bei den Zöllnerinnen und Zöllnern des Hauptzollamts Landshut große Unterstützung. Der Gewinn bleibt bei der gemeinnützigen Werkstatt für behinderte Menschen, die sich für die Integration von Menschen mit psychischen Behinderungen einsetzt", so Elvira Enders-Beetschen, Pressesprecherin des Hauptzollamts Landshut.



Ganz egal, ob man sich nun als Zöllner ein Erinnerungsstück kauft, oder ob die Teile als hippe Modeaccessoires ihre Bestimmung finden, die alten Dienstkleidungsteile sollen auf diese Weise noch über Jahre im Gebrauch bleiben und somit die Umwelt schonen.



Weitere Infos über das Projekt und wie man an die Taschen kommt gibt es unter www.zoll-werkstatt.de.

− io