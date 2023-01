Beim Feiern: Jugendlicher wird überrollt und schwer verletzt

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. −Foto: Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Ein 14-Jähriger ist bei Zolling (Landkreis Freising) beim Feiern von einem Traktor-Gespann gestürzt und von dem Anhänger überrollt worden. Der Jugendliche erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit Lebensgefahr war demnach zunächst nicht zu rechnen.



Wie die Polizei mitteilte, hatten am Samstagabend acht Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren auf dem Anhänger gefeiert, auf den sie Bierbänke und Tische geschraubt hatten. Ein 16-Jähriger steuerte den Traktor, mit dem der Anhänger gezogen wurde. Als der Fahrer kuppelte, habe das Gespann einen Ruck gemacht und der 14-Jährige sei heruntergestürzt, teilte die Polizei mit. Seine Freundin habe einen Schock erlitten und sei in einem Krankenhaus behandelt worden.



Bevor die Polizei zur Unfallstelle gekommen sei, sei der 16-Jährige mit dem Gespann einige hundert Meter weg zu einem Freund gefahren. Später habe er angegeben, dass er für die Rettungskräfte Platz machen und Eispacks holen wollte. Er sei erst zurückgekehrt, nachdem ihn über Freunde die entsprechende Aufforderung der Polizei erreicht habe. Die weiteren Ermittlungen müssten zeigen, ob sich der 16-Jährige strafrechtlich verantworten müsse, teilte die Polizei mit.



© dpa-infocom, dpa:210627-99-160424/2