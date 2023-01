Bei Corona-Demos zu Regelbrüchen aufgerufen: Ex-Polizist verurteilt

−Symbolbild: Christoph Schmidt/dpa

Ein Ex-Polizist aus München ist am Montag vom Amtsgericht verurteilt worden, weil er bei Corona-Demos mehrfach zu Ordnungswidrigkeiten aufgerufen haben soll.



Darüber informierte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in einer Pressemitteilung. Diese begrüßt eigenen Angaben zufolge das Urteil. Der GdP zufolge habe der pensionierte Polizeibeamte in der Vergangenheit mehrfach zu Corona-Gegner-Demos aufgerufen und als Redner bei sogenannten Querdenker-Demos sogar die eingesetzten Einsatzkräfte zum Absetzen ihrer Mundschutzmasken aufgefordert. Dafür habe ihn das Amtsgericht München nach dem Versammlungsgesetz nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu jeweils 100 Euro verurteilt.









"Der ehemalige Polizeibeamte wurde wegen seiner ignoranten Aktivitäten im Zusammenhang mit Anti-Corona-Veranstaltungen zuletzt sogar vom Verfassungsschutz beobachtet", teilt die GdP weiter mit. "Seine persönliche Meinung zum Ausdruck zu bringen ist das Eine – in notorischer Unbelehrbarkeit und fern jeglicher wissenschaftlich erwiesener Fakten aber in aller Öffentlichkeit zu Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten aufzurufen, geht vor allem für einen ehemaligen Polizeibeamten gar nicht", äußerte sich der GdP-Landesvorsitzende Peter Pytlik zu dem Fall.



GdP: Urteil ein klares Zeichen



Das Verhalten des Ex-Polizisten führt nach Angaben der Gewerkschaft mittlerweile auch im Kreise der Kollegen "nur noch zu unverständlichem Kopfschütteln". So habe er vergangene Woche die eingesetzten Beamten öffentlich und lautstark unter anderem als "Staatsterroristen" beschimpft, berichtet Pytlik.



"Unsere Kollegen haben ihren Amtseid dafür geleistet, sich für die Werte der freiheitlich demokratischen Grundordnung einzusetzen. Jeder Polizeibeschäftigte weiß, dass er mit rechtlichen und disziplinären Maßnahmen, bei Pensionisten bis hin zur Aberkennung der Ruhestandsbezüge, rechnen muss wenn er diesen Weg verlässt", heißt es in der Pressemitteilung der GdP. Das Amtsgericht München hat aus Sicht der Gewerkschaft "durch das richtungsweisende Urteil ein klares Zeichen gesetzt".

− cav